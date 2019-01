Scuole chiuse a Cortona per l'allerta neve

"A causa dell'allerta meteo arancio per neve domani martedì 22 gennaio le scuole di ogni ordine e grado del comune di Cortona e i nidi d'infanzia pubblici e privati resteranno chiusi". Ecco l'annuncio del Comune di Cortona per la giornata di domani.

Vi terremo aggiornati - fa sapere il sindaco Francesca Basanieri - per i giorni successivi. Scaricate l'app Cortona 2.0 per avere gli aggiornamenti direttamente sul vostro telefono.

Le zone di allerta (arancione) e vigilanza (giallo)

Così la mappa in Toscana.

Codice arancione Dalle 12 di martedì 22 e fino alla mezzanotte. Valido per: Casentino, Valdichiana, Mugello, valli del Fiora e dell'Albegna, valle dell'Ombrone Grossetano, Appennino, Valtiberina.

Codice giallo Valido per lunedì 21 gennaio a partire dalle 18 e fino alle 12 di martedì 22, per: Valdarno, Casentino, Valdichiana, Mugelllo, Valli del Fiora e dell'Albegna, Valle dell'Ombrone Grossetano, Romagna toscana, Valtiberina. Dalla mezzanotte di oggi e fino alla mezzanotte di martedì 22, per: Valdarno, Valdelsa e Valdera, valli di Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Costa etrusca e interno, valle del Reno.