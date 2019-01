L'olio Igp di Cortona sbarca in Nord Europa, America e Australia

Dopo aver ottenuto, come consorzio cortoNAtura, il riconoscimento dall'Igp toscano del marchio "Olio di Cortona", finalmente siano in grado di presentare l'Olio Toscano Igp Cortona che, dai prossimi giorni, verrà commercializzato oltre che localmente anche in Nord Europa, America ed Australia.

Consideriamo questo traguardo importante sia per i nostri produttori che per l'immagine di Cortona in quanto faremo conoscere una delle produzioni agricole più importanti e qualificanti del nostro territorio.

Abbiamo organizzato, per dare il giusto risalto all'evento, una conferenza stampa fissata per Sabato 26 gennaio 2019 alle ore 10.30 presso la sala civica di Camucia.

Saranno presenti: Luca Pacchini, Assessore all'Agricoltura del Comune di Cortona, Ilio Pasqui presidente TCA (Toscana Certificazioni Alimentari) e l'Associazione frantoiani cortonesi.

Sono stati invitati, Giampiero Cresti Consigliere delegato dell'Olio IGP toscano e le Associazioni degli agricoltori.