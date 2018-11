Mario Martone premiato a Cortona con il "Giovanni Raspini Cine Award 2018"

Domenica scorsa Mario Martone ha ricevuto il "Giovanni Raspini Cine Award 2018" alla carriera durante una serata evento dedicata al cinema italiano, presso lo scenografico auditorium Sant'Agostino di Cortona, che ha visto la partecipazione di giornalisti ed esperti del settore, personaggi, clienti di ogni parte d'Italia e vip di casa nella bella città toscana. Un premio-trofeo rappresentante il tema classico e celebrativo della tartaruga sormontata da un obelisco, quest'ultimo decorato con i tanti simboli del percorso artistico e umano di Martone: la pellicola, metafora stessa del cinema, gli oggetti di scena, le simbologie legate al sud e in cima all'obelisco un piccolo uccello a ricordare “il passero solitario”, ovvero il film su Giacomo Leopardi, uno dei più emozionanti di Martone. Un impegno professionale e artistico - quello di Martone - che si è continuamente sviluppato fra teatro e cinema in un proficuo e reciproco scambio: un mondo creativo legato al tema della memoria e della storia, e una ricerca che via via si è fatta antropologia e politica, racconto individuale e collettivo.



Questa la motivazione ufficiale del riconoscimento



“Il Giovanni Raspini Cine Award 2018 a Mario Martone intende sottolineare la straordinaria forza evocativa e visionaria dell'opera del regista partenopeo, sia che si parli di cinema, di teatro o di eventi contemporanei. Un autore complesso, dalla straordinaria sensibilità, che sempre è riuscito ad offrire con la sua arte una cifra personale e di forte originalità, unendo in modo irripetibile la grande tradizione napoletana con una concezione della cultura artistica di profilo internazionale, all'insegna del confronto e dell'integrazione”.



Nel corso dell'evento, allietato dalla musica del Florence Brass Quintet e dallo spettacolo del mago Alvin Mask, Francesco Maria Rossi ha intervistato Mario Martone assieme a Giovanni Raspini, percorrendo le tappe fondamentali della carriera del regista.