Le chiavi della città a Maria Angela Franceschini, scienziata con il cuore a Cortona

La Sala del Consiglio Comunale di Cortona era gremita per celebrare una grande concittadina, la scienziata Maria Angela Franceschini, oggi impegnata alla Harvard Medical School di Boston ed indicata tra le più influenti ricercatrici italiane nel mondo. Il Sindaco di Cortona Francesca Basanieri ha insignito la scienziata consegnandole simbolicamente le Chiavi della Città.

“Una festa vera, in cui la nostra comunità si è ritrovata attorno ad una amica, ad una donna coraggiosa, ad una ricercatrice e scienziata che da Cortona sta conquistando con la sua mente ed il suo genio, la scena internazionale" ha dichiarato il sindaco di Cortona Francesca Basanieri.

"Nel mio percorso amministrativo di questi anni l’aver consegnato le “Chiavi della Città” a Maria Angela Franceschini è stato forse uno dei momenti più emozionanti e che mi hanno reso veramente orgogliosa di rappresentare la comunità cortonese.

Maria Angela, prosegue il Sindaco Basanieri, in questi due giorni che ci ha dedicato ci ha aperto gli occhi, il cuore e la mente su come inseguire i propri sogni e le proprie vocazioni. Una donna che con le sue forze si è imposta nel mondo della ricerca scientifica, prettamente maschile, senza dimenticare la sua vita di donna e mamma. Un vero esempio per tutte noi. Cortona ancora una volta dimostra di essere un luogo dove si cresce bene, dove i rapporti umani e la formazione sono profonde e lasciano un segno che ti accompagna per tutta la vita.

E’ stato veramente emozionante sentire le sue parole, vedere tanti amici venuti da tutta Italia per festeggiare, sentire il calore di tutta la città. Ora Maria Angela ha le chiavi della città e spero che in futuro abbia voglia ancora una volta di collaborare con Cortona.”