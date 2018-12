Lavori al sistema idrico: ecco dove e quando

Nuove Acque rende noto che martedì prossimo 11 dicembre è stato programmato un doppio intervento di manutenzione in Valdichiana nei comuni di Lucignano e Cortona.

A Lucignano, nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 15.30, sarà necessario interrompere l'erogazione idrica in via Procacci, Pietraia, Cava, via Tozzo, via S. Pietro, Paganoro, Poschini, Ancano, Scerpella, Fossatone, via Repubblica, via Rigutini, La Concia, via Corradori, Arco d’Ippolito, via V. Veneto, loc. Le Sentenze, Monte al Gallo.

Nella stessa giornata, martedì 11 dicembre, i tecnici di Nuove Acque entreranno in azione anche a Cortona, per l’esattezza a Terontola Alta e Cerini, dove sarà necessario sospendere temporaneamente l’erogazione dalle 8.30 alle 12.00.

In entrambi i casi, al ripristino del servizio, si potranno verificare lievi fenomeni di torbidità, che potrebbero protrarsi anche nella giornata successiva.