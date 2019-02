Il nuovo Infopoint è affidato ad Aion Cultura

E’ stato presentato agli operatori del territorio il nuovo assetto dell’InfoPoint di Cortona che a seguito della manifestazione d’interesse indetto dal Comune di Cortona è stato affidato ad AION Cultura.

Obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di dare un assetto stabile ed efficiente all’Ufficio Informazioni Turistiche di Cortona. L’ufficio, ubicato nella centrale piazza Signorelli è di fondamentale importanza per l’accoglienza dei visitatori a Cortona ed è la porta d’ingresso naturale per tutto il territorio.

“Abbiamo voluto presentare a tutti gli operatori il nuovo gestore, dichiara il Sindaco di Cortona Francesca Basanieri, perché, alla luce del nuovo regolamento turistico della Regione Toscana e della nascita dell’Osservatorio di Destinazione Turistica per la Valdichiana, il dialogo ed il confronto tra operatori, gestore e ente locale è fondamentale per migliorare l’offerta turistica e creare nuove opportunità. In questa visione l’Ufficio IAT non è un semplice punto di distribuzione di materiale informativo ma deve diventare una vera e propria risorsa turistica e promozionale, un luogo in cui trovare assistenza, informazioni puntuali e qualitativamente rilevanti, un biglietto da visita per Cortona, un punto di riferimento per turisti e residenti ma anche una “vetrina” per gli operatori del territorio. Integrare Turismo e Cultura sarà una delle chiavi vincenti, così come collaborare e lavorare in rete con gli operatori e gli stakeholders di un territorio, prosegue Francesca Basanieri, che, seguendo le direttive della LR 86/2016 con le successive modifiche e in base al regolamento di attuazione, sarà anche necessariamente sovra comunale, andando ad interessare l’Ambito Valdichiana Aretina definito dalla Regione Toscana."

A breve verrà individuato anche il gestore dell’Ufficio Informazioni Turistiche di Camucia, ubicato nei locali da poco inaugurati della stazione FS. Per la prima volta anche Camucia, centro abitato più popoloso del comune, avrà un ufficio apposito per le informazioni ai visitatori.

"Mercoledì 6 febbraio alle 15, conclude il Sindaco Basanieri, recuperiamo l’incontro di presentazione dell’OTD che abbiamo rinviato per il maltempo. Rinnovo l’invito a tutti gli operatori ad esserci per comprendere appieno le grandi potenzialità di questi nuovi soggetti."

Aion, la società cooperativa da oltre vent’anni opera sul territorio in vari ambiti di attività che spaziano dalla Gestione di musei e luoghi della Cultura alla Didattica dei Beni Culturali-Pedagogia del Patrimonio fino al Turismo e alla Promozione Integrata del territorio. Propone guide turistiche specializzate, è partner degli Enti Locali nella progettazione di eventi di turismo sostenibile, collabora alla formazione degli operatori turistici del territorio.

Attualmente è delegato nazionale della Rotta dei Fenici – Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa e coordinatore di Me.Mu.Net, la rete dei Musei del Mediterraneo che aderiscono alla Rotta. Nella sua mission, attraverso una rete di relazioni locali, nazionali ed internazionali, AION Cultura sostiene progetti ed eventi culturali finalizzati alla promozione delle “eccellenze” del territorio, siano esse monumenti, prodotti enogastronomici.

Molteplici i servizi di front office attivi: dal noleggio e-bike all’organizzazione e/o prenotazione di visite guidate e tour, dal bookshop alla prevendita di biglietti per teatri ed eventi fino ad un punto allattamento.