Il comune di Cortona all'attacco di Sei Toscana e dell'Ato per il porta a porta

Il Comune di Cortona ha inviato una lettera di diffida a ATO Toscana Sud e SEI Toscana a seguito della pubblicazione di una gara rivolta ad affidare a cooperative il servizio del porta a porta su Cortona.

La diffida arriva dopo che il Sindaco di Cortona aveva già inviato una pesante richiesta di chiarimenti sull’utilizzo delle cooperative nel servizio affidato a SEI Toscana dall’Ato: sicurezza sul lavoro, tutela dei livelli occupazionali, legittimità del subappalto e qualità del servizio sono i temi centrali di tale nota.

“Questi temi sono a mio giudizio - afferma il sindaco di Cortona Francesca Basanieri - non trattabili e devono essere un’assoluta priorità dell’azione di Ato. Ho invitato formalmente il direttore di Ato Di Prima e il presidente dell’assemblea di Ato Toscana Sud Sindaco Ghinelli a inserire questo argomento e trattarlo come punto straordinario all’assemblea di Ato in programma il 12 novembre. Siamo al paradosso che un territorio come quello di Cortona e in generale tutta la Valdichiana che fin da subito ha creduto ed investito sulla raccolta porta a porta, sia penalizzato da una gestione del personale e dei servizi precaria e non in linea con l’affidamento effettuato a SEI Toscana. Naturalmente, conclude il Sindaco di Cortona, mi aspetto che chi ha competenze prenda le decisioni giuste, per parte mia vigilerò affinché i diritti dei cittadini e dei lavoratori di Cortona vengano rispettati. ”